Игрок «Акрона» Савичев: такие клубы, как наш, надо поддерживать и популяризировать

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев высказался о критике в адрес тольяттинской команды после её выхода в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Я на это вообще не хочу обращать внимания. Кто-то же должен выходить из Первой лиги в РПЛ, кто-то должен следовать и по обратному маршруту. Понятно, что в первый год в РПЛ нам будет тяжело – это футбольная жизнь. А на домыслы скептиков я не обращаю внимания. Перед первым стыковым матчем с «Уралом» все в голос говорили, что у нас нет шансов. Только ленивый с дивана не говорил, что «Акрон» точно не выйдет в РПЛ. Теперь передаю привет всем, кто в нас не верил.

Зато после первой игры с «Уралом» все переобулись и сказали, что у Екатеринбурга нет шансов сохранить прописку. По спортивному принципу мы заслужили повышение в классе. Зачем теперь бояться и думать, что это всего на один сезон? Жизнь покажет, на один или нет. До старта любого чемпионата у всех ни одного очка, как и до старта любого матча счёт 0:0. Конечно, нам будет очень тяжело. Но против нас будут играть обычные футболисты, у которых тоже две ноги, две руки и голова.

Такие клубы, как «Акрон», надо поддерживать и популяризировать – у нас в стране таких частных проектов совсем немного. Наш президент вкладывает огромные средства в основную команду, в академию, хочет построить свой стадион в Тольятти. Он реально работает, а клуб вместе с ним прогрессирует семимильными шагами. За шесть лет клуб из любительской лиги дошёл до РПЛ. Это о многом говорит», — приводит слова Савичева Metaratings.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». Клуб завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры. Отметим, что чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит».