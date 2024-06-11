Песьяков: Мостовой словил волну хайпа — он понимает, что интервью востребованы

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, хотел ли бы он стать экспертом футбола, например, как бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой.

– На постоянную основу – нет. Опять же, я не знаю, даже не думал об этом.

– Как считаете, он действительно эксперт или хайпует?

– Раньше все обращались к Бубнову или к Ловчеву. Они давали много эмоций, всяких фразочек. Я думаю, Мостовой словил волну хайпа, он понимает, что это востребовано, и пользуется этим, — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Песьяков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». По окончании сезона-2023/2024 35-летний вратарь покинул «Ростов» и присоединился к самарским «Крыльям Советов». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

По итогам минувшего сезона «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место.

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