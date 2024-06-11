Спортдир «Ростова» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Глебову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику команды Данилу Глебову.

«Я не знаю, какие коллеги пишут об интересе «Зенита» к Глебову. Нам об этом ничего не известно», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее телеграм-канал «КБ Телега» сообщил, что «Зенит» ведёт переговоры с 24-летним футболистом.

В минувшем сезоне Глебов принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Евро-2024: итоговый список команд: