На Евро-2024 больше всего игроков отправили «Манчестер Сити» и миланский «Интер»

На предстоящем чемпионате Европы – 2024 в Германии будет преобладать представительство футболистов «Манчестер Сити» и миланского «Интера». Оба клуба на турнире представят по 13 игроков.

Так, из английской команды на чемпионат Европы – 2024 в Германии поехали Фил Фоден, Джон Стоунз, Кайл Уолкер (все — Англия), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Матеус Нунес (все – Португалия), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (оба – Бельгия), Йошко Гвардиол, Матео Ковачич (оба — Хорватия), Родри (Испания), Мануэль Аканджи (Швейцария) и Натан Аке (Нидерланды).

В то же время миланский «Интер» представят Николо Барелла, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Давиде Фраттези, Маттео Дармиан (все – Италия), Бенжамен Павар, Маркус Тюрам (оба – Франция), Хакан Чалханоглу (Турция), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — Нидерланды), Кристьян Аслани (Албания), Ян Зоммер (Швейцария) и Марко Арнаутович (Австрия).

Среди остальных европейских клубов преобладают представительства мадридского «Реала» и «ПСЖ» (по 12 игроков), «Барселоны», «Баварии» и «Лейпцига» (по 11 футболистов), лондонского «Арсенала» и немецкого «Байера» (по 10 игроков), а также «Ливерпуля», «Ювентуса», «Ромы» и чешской «Славии» (по девять футболистов).