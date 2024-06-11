Капитан сборной Венгрии Собослаи: сыграть на Евро–2024 — уже значительное событие для нас

Капитан сборной Венгрии по футболу и полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«У меня нет никаких ожиданий ни от кого-то отдельного, ни от команды. Мы точно знаем, на что способны. Мы знаем, чего достигли на данный момент в матчах с другими сборными. Я не хочу давить на команду, не хочу, чтобы внешний мир давил на нас. Если мы почувствуем давление, то сможем помочь друг другу насладиться Евро-2024. Сыграть там – это уже значительное событие. Тем не менее у нас очень хорошая команда. Мы как большая семья, и вместе мы можем добиться всего», — приводит слова Собослаи официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы – 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.