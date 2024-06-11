Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, сколько денег он тратит в месяц

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев раскрыл, какое количество денежных средств он тратит в месяц, проживая в Москве.

«Я не могу рассказать о своей зарплате по контракту. Мои расходы в Москве доходят до $ 4000 тыс. — $ 5000 тыс. (€ 3,7 тыс. — € 4,6 тыс.) в месяц. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», — приводит слова Файзуллаева Daryo со ссылкой на YouTube-канал PulNews.

Напомним, с 2021 по 2023 год 20-летний футболист выступал за взрослую команду «Пахтакора». За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Летом 2023 года Файзуллаев перешёл в ЦСКА. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

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