Полузащитник «Локомотива» Карпукас заявил о желании поиграть в Европе

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал об амбициях поиграть в Европе.

– У тебя есть мечта уехать в европейский чемпионат?

– Да, есть. Раньше не очень хотел поиграть в Европе, но недавно такое желание появилось.

– Думаешь, сможешь уехать в европейский чемпионат в течение двух лет?

– Почему нет? Европа же разная. Предложения из чемпионата Турции я бы тоже рассмотрел, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Локомотив» набрал 53 очка и занял четвёртое место.

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