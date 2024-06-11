Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович отказался возглавить «Химки»

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович отказался возглавить «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Химок» приняло решение отправить Андрея Талалаева в отставку. Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Сообщалось, что одним из кандидатов на замену Талалаеву является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке». Как стало известно «Чемпионату», другим кандидатом является бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Владимир Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера.