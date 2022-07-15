Баринов: решение CAS? Надеюсь, скоро всё изменится — вернутся еврокубки и игра за сборную

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о решении CAS об отклонении апелляции по делу об отстранении российских клубов от еврокубков.
«Решение CAS? С мотивацией проблем нет. Тяжёлое время, но с мотивацией проблем не будет. Надеюсь, что скоро всё изменится и мы будем играть в еврокубках, а также выступать со сборной», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, CAS отклонил апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков. Также Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС.
Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 15 июля 2022
-
16:10
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:20
-
15:19
-
15:11
-
15:10
-
15:07
-
15:07
-
15:02
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:35
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:23