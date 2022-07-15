Баринов: решение CAS? Надеюсь, скоро всё изменится — вернутся еврокубки и игра за сборную

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о решении CAS об отклонении апелляции по делу об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Решение CAS? С мотивацией проблем нет. Тяжёлое время, но с мотивацией проблем не будет. Надеюсь, что скоро всё изменится и мы будем играть в еврокубках, а также выступать со сборной», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, CAS отклонил апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков. Также Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС.

Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.