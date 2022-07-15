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Источник: Георгий Ярцев умер у себя дома

Источник: Георгий Ярцев умер у себя дома
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Стало известно, при каких обстоятельствах скончался бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 74-летний специалист умер у себя дома.

Георгий был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо». Он возглавлял волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы – 2004.

По ходу игровой карьеры он выступал за костромской клуб «Текмаша» и местный «Спартак». Также играл в смоленской «Искре», ЦСКА, «Гомсельмаше». Наибольшее признание получил в московском «Спартаке». В составе красно-белых Георгий Александрович стал чемпионом СССР в 1979 году.

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