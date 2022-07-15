Названа предварительная причина смерти Георгия Ярцева

Прославленный российский тренер Георгий Ярцев скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Cпециалист ушёл из жизни сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.

В годы игровой карьеры Георгий Александрович выступал за два «Спартака» — из Костромы и Москвы. Также Ярцев играл в составе ЦСКА, «Искры» (Смоленск) и «Москвича».



В качестве главного тренера работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке». 8 июля 2022 года Ярцев вместе с Олегом Романцевым руководил красно-белыми в товарищеской игре с «Зенитом» (0:2) в рамках матча ветеранов на «Петровском». Встреча проходила в преддверии матча за Суперкубок России между командами.