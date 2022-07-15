Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа предварительная причина смерти Георгия Ярцева

Названа предварительная причина смерти Георгия Ярцева
Комментарии

Прославленный российский тренер Георгий Ярцев скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Cпециалист ушёл из жизни сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.

В годы игровой карьеры Георгий Александрович выступал за два «Спартака» — из Костромы и Москвы. Также Ярцев играл в составе ЦСКА, «Искры» (Смоленск) и «Москвича».

В качестве главного тренера работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке». 8 июля 2022 года Ярцев вместе с Олегом Романцевым руководил красно-белыми в товарищеской игре с «Зенитом» (0:2) в рамках матча ветеранов на «Петровском». Встреча проходила в преддверии матча за Суперкубок России между командами.

Новость по теме
Источник: Георгий Ярцев умер у себя дома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022