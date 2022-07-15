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Участники матчей РПЛ почтут минутой молчания воспитанника «Спартака» Козлова

Участники матчей РПЛ почтут минутой молчания воспитанника «Спартака» Козлова
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на официальном сайте сообщила, что участники матчей 1-го тура сезона-2022/2023 почтут минутой молчания бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Козлова. 29-летнего игрока не стало сегодня, 15 июля. Также минута молчания будет посвящена Георгию Ярцеву: экс-тренера красно-белых не стало на 75-м году жизни.

Козлов — воспитанник «Спартака». За первую команду красно-белых Александр сыграл в 28 матчах, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. В 2016-м Козлов покинул команду и перешёл в «Тосно». Также нападающий известен по выступлениям за «Факел», «Химки». С ноября 2021 года находился без клуба, но тренировался вместе с «Зорким».

Козлов выступал за молодёжные сборные России всех возрастов.

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