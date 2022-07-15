Игрок «Спартака» Маркитесов стал футболистом «Родины»
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Нападающий «Спартака» Дмитрий Маркитесов перешёл в «Родину». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в своём телеграм-канале.
Дмитрий выступал в составе красно-белых на протяжении всей игровой карьеры — начинал с Молодёжной лиги, периодически выходя в составе дубля. Затем закрепился в составе «Спартака-2», многократно вызывался и в основу. Форвард провёл 75 матчей в Футбольной национальной лиге и девять игр в Российской Премьер-Лиге.
В прошлом сезоне подопечные Дениса Бояринцева заняли первое место в подгруппе 3 Футбольной национальной лиги – 2, вышли в Первую лигу и дошли до 1/128 финала Кубка России. В межсезонье Бояринцев покинул клуб, его возглавил бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов.
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