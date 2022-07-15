Австрия — Норвегия: стартовые составы команд на матч женского Евро-2022

Сегодня, 15 июля, в рамках женского чемпионата Европы в третьем туре группового этапа сыграют сборные Австрии и Норвегии. Встреча на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) начнётся в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:



Австрия: Цинсбергер, Хэншоу, Шнадербек, Веннингер, Винройтер, Пунтигам, Дунст, Файерзингер, Цадрациль, Хикельсбергер-Фюллер, Билла.



Норвегия: Петтерсен, Блэкстад, Мьельде, Бергсванд, Хансен, Сырстад Энген, Маанум, Райтен, Грэм Хансен, Эйкеланд, Хегерберг.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая (Украина) и Паулина Барановская (Польша). Резервный судья — Ивана Пройковска (Северная Македония). Судьи VAR — Паоло Валери (Италия) и Маурицио Мариани (Италия).