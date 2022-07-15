Австрия — Норвегия: стартовые составы команд на матч женского Евро-2022

Сегодня, 15 июля, в рамках женского чемпионата Европы в третьем туре группового этапа сыграют сборные Австрии и Норвегии. Встреча на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) начнётся в 22:00 мск.
Стартовые составы команд:
Австрия: Цинсбергер, Хэншоу, Шнадербек, Веннингер, Винройтер, Пунтигам, Дунст, Файерзингер, Цадрациль, Хикельсбергер-Фюллер, Билла.
Норвегия: Петтерсен, Блэкстад, Мьельде, Бергсванд, Хансен, Сырстад Энген, Маанум, Райтен, Грэм Хансен, Эйкеланд, Хегерберг.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая (Украина) и Паулина Барановская (Польша). Резервный судья — Ивана Пройковска (Северная Македония). Судьи VAR — Паоло Валери (Италия) и Маурицио Мариани (Италия).
- 15 июля 2022
-
22:09
-
21:56
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:17
-
21:02
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:19
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:19
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:46
-
18:46
-
18:41
-
18:36