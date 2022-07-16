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Журналистка BBC осудила сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток

Журналистка BBC осудила сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток
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Журналистка BBC осудила национальную команду Англии за отсутствие чернокожих футболисток.

«Была историческая победа сборной Англии с восемью голами, когда команда обеспечила себе место в четвертьфинале. Однако все стартовые 11 игроков и пять запасных футболисток, вышедших на поле, были все белые, и это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной», — приводит слова журналистки BBC.

Напомним, на чемпионате Европы – 2022 сборная Англии разгромила Норвегию со счётом 8:0. Англия стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.

После трёх туров сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав девять очков, и вышла в четвертьфинал турнира. На втором месте находится сборная Австрии, записав в свой актив шесть очков.

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