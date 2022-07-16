Нападающая «Звезды-2005» Сергейчик забила гол-красавец в матче 1/8 финала Кубка России
Поделиться
В матче 1/8 финала Кубка России среди женских команд СШОР Вахитовского района (Казань) встречается с клубом «Звезда-2005» из Перми. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Трудовые резервы».
На 21-й минуте нападающая «Звезды-2005» Елизавета Сергейчик пробила по воротам соперниц из-за пределов штрафной площади и попала в дальнюю девятку.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале женской Суперлиги.
В других матчах 1/8 финала Кубка России среди женских команд сыграют следующие пары: ЦСКА — «Краснодар», «Чертаново» — «Строгино», «Енисей» — «Новосибирск», «Химки» — «Зенит», «Ростов» — «Дончанка», «Урал» — «Локомотив» и «Рязань-ВДВ» — «Академия Тамбов». Действующим обладателем Кубка России является женская команда «Локомотива».
Комментарии
- 16 июля 2022
-
14:58
-
14:57
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:09
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:34
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29
-
12:27
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
11:32
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:39
-
10:36
-
10:20
Партнерский контент