Защитник «Зенита» Сантос прокомментировал слухи об интересе «Барселоны»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны испанской «Барселоны».
«Был ли интерес от «Барселоны»? Мне ничего не приходило. Читал об этом только в соцсетях, а официального предложения не было. Остаюсь ли я в «Зените»? Да, конечно. У меня ещё четыре года по контракту», — приводит слова Сантоса «РБ Спорт».
28-летний Сантос стал футболистом российской команды в 2019 году, перейдя из «Гамбурга». С тех пор бразильский защитник в 111 матчах забил четыре гола и отдал 20 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Вчера, 15 июля, «Зенит» начал сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Команда Сергея Семака поделила очки с «Химками» (1:1).
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