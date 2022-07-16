Автор дубля в ворота «Оренбурга» Глушенков высказался о победе «Крыльев Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«То, что было в перерыве, хотелось бы оставить внутри команды. Но мы и сами прекрасно понимали, что надо забивать. Я бы не сказал, что в первом тайме мы хотели забить меньше, чем во втором. Просто во втором это получилось сделать.



Осинькин сказал, что я забиваю так на каждой тренировке? Я стараюсь бить так, чтобы забить. Когда-то получается, когда-то нет. Сегодня получилось. Надеюсь, всегда будет получаться», — сказал Глушенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полузащитник оформил дубль в матче, а также отдал голевую передачу на своего партнёра по команде Романа Ежова. Самарский клуб победил со счётом 4:2.