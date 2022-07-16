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Мостовой: мастерюга Мозес забил шикарный гол. Если бы он не вышел, «Спартак» бы проиграл

Мостовой: мастерюга Мозес забил шикарный гол. Если бы он не вышел, «Спартак» бы проиграл
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал ход игры московского «Спартака» в матче первого тура нового сезона РПЛ с грозненским «Ахматом».

«С учётом второго тайма результат справедливый. «Ахмат», конечно, сам отдал инициативу, и «Спартак» этим воспользовался. Вышел мастерюга Мозес, который не тренировался почти месяц, и забил шикарный гол. Не выйди Мозес, счёт так бы и остался 1:0 в пользу «Ахмата».

Грозненцы сами виноваты, что упустили победу, имея фору в один мяч, играя дома. Забей, конечно, Агаларов, игра бы закончилась. «Спартак» заслужил ничью, не побоялись идти вперёд. Вышел Соболев, цеплялся, прессинговал, бодался. Именно Мозес и Соболев спасли «Спартак» от поражения», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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