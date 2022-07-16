Германия разгромила Финляндию в матче чемпионата Европы среди женщин

Сегодня, 16 июля, на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) сборная Финляндии в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира встречалась со сборной Германии. Матч соперников по группе B завершился разгромной победой немецкой команды со счётом 3:0.

Счёт в матче под занавес первого тайма открыла София Кляйнхерне. В начале второго тайма Александра Попп увеличила преимущество сборной Германии. На 63-й минуте Николь Аньоми установила окончательный счёт — 3:0 в пользу Германии.



Сборная Германии набрала девять из девяти возможных очков на групповом этапе (1 место квартет B) и 21 июля сыграет со сборной Австрии, занявшей второе место в группе A. Сборная Финляндии покидает чемпионат Европы без единого набранного очка.