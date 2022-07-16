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Германия разгромила Финляндию в матче чемпионата Европы среди женщин

Германия разгромила Финляндию в матче чемпионата Европы среди женщин
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Сегодня, 16 июля, на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) сборная Финляндии в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира встречалась со сборной Германии. Матч соперников по группе B завершился разгромной победой немецкой команды со счётом 3:0.

Счёт в матче под занавес первого тайма открыла София Кляйнхерне. В начале второго тайма Александра Попп увеличила преимущество сборной Германии. На 63-й минуте Николь Аньоми установила окончательный счёт — 3:0 в пользу Германии.

Сборная Германии набрала девять из девяти возможных очков на групповом этапе (1 место квартет B) и 21 июля сыграет со сборной Австрии, занявшей второе место в группе A. Сборная Финляндии покидает чемпионат Европы без единого набранного очка.

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 3-й тур
16 июля 2022, суббота. 22:00 МСК
Финляндия (ж)
Окончен
0 : 3
Германия (ж)
0:1 Кляйнхерне – 40'   0:2 Попп – 49'   0:3 Аньоми – 63'
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