Губернатор Самарской области высказался о победе «Крыльев Советов» над «Оренбургом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на волевую победу «Крыльев Советов» в гостевой встрече первого тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:2).
«Поздравляю «Крылья Советов» с победным стартом в чемпионате! Блестящая игра, команда сделала то, что должна была сделать, конечно, обыграв «Оренбург». Но очень непросто игра складывалась и температура высокая, и искусственное поле было конечно не в плюс для нашей быстрой и комбинационной команды.
Команда, несмотря на несчастье, которое произошло в первом тайме – имею ввиду автогол, смогла собраться и показать свою игру. Собственно, она блестяще играла и первом тайме, но во втором она реализовала всё, что должна была реализовать.
Прекрасная командная игра, блестящее зрелище и первая победа, волевая, что очень важно для нашей молодой команды. Парни показали и игру, и характер, и заслуженно, красиво победили. Всех болельщиков с победой, верим в команду, вперёд за «Крылья», — сказал Азаров в опубликованном видеоролике в телеграм-канале «Крыльев».
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