Зинченко включён в состав игроков «Сити», которые поедут на предсезонный сбор в США

Несмотря на слухи о переходе в лондонский «Арсенал», украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в список футболистов, готовящихся к отправке на предсезонное турне в США, сообщает Mirror.
По сведениям источника, Хосеп Гвардиола возьмёт в предсезонное турне 26 футболистов, в их числе новички команды Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Калвин Филлипс и Стефан Ортега.
На период нахождения в США у «Манчестер Сити» запланированы игры с «Америкой» и «Баварией». Затем команда Гвардиолы вернётся в Англию.
Источник также сообщает, что, так как «Арсенал» тоже проводит сборы на территории США, трансфер Зинченко может быть оформлен там.
Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко близок к переходу в «Арсенал» за € 35 млн.
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