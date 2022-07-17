Швейцария — Нидерланды: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 17 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Швейцария — Нидерланды. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Швейцария — Нидерланды покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с румынкой Юлианой Деметреску. Ассистенты рефери — её соотечественница Петруца Югулеску и представительница Венгрии Анита Вад.



Соперниками женских сборных Нидерландов и Швейцарии по группе C являются национальные команды Швеции и Португалии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.