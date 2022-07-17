«Рома» включилась в борьбу за Пауло Дибалу и является главным кандидатом на игрока

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Роме», сообщает romapress.
По сведениям источника, гонку за аргентинского футболиста ведут два итальянских клуба: «Наполи», об интересе которого сообщалось ранее, и «Рома», недавно включившаяся в борьбу за игрока.
Однако источник сообщает, что в данный момент неаполитанский клуб не может сделать официальное предложение о трансфере футболиста из-за коммерческих проблем. Таким образом, единственным реальным претендентом на Дибалу остаётся «Рома».
Римский клуб находится в тесном контакте с окружением футболиста и может предпринять попытку заполучить Дибалу уже в ближайшее время, несмотря на значительные финансовые затраты, требующиеся на осуществление трансфера.
Напомним, ранее стало известно, что Дибала планирует получать в новой команде € 6 млн за сезон.
Все голы Пауло Дибалы в ворота «Интера».
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