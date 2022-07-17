Швейцария — Нидерланды: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 17 июля, на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд состоится матч группового этапа Швейцария — Нидерланды. Игра пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в городе Шеффилд (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».



Соперниками женских сборных Нидерландов и Швейцарии по группе С являются национальные команды Швеции и Португалии, которые также проведут матч сегодня, 17 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли национальные команды Англии, Германии, Австрии и Франции.



Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.