В ЭСК сообщили, что пока не получали от «Спартака» жалобу на судейство в матче с «Ахматом»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что в Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) пока не получали жалобу от московского «Спартака» на работу арбитров в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1).
«Пока от «Спартака» по матчу с «Ахматом» мы ничего не получали», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» — «Спартак» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Игра состоялась вчера, 16 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». По ходу встречи произошёл ряд спорных эпизодов, которые вызвали недовольство в стане московского клуба.
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