В ЭСК рассказали, до какого срока «Спартак» может обжаловать судейство в матче с «Ахматом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, до какого времени московский «Спартак» может обжаловать судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» (1:1).



«В понедельник у нас крайний срок», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Встречу чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», которая накануне прошла в Грозном, обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником — Валерий Данченко. По ходу встречи произошёл ряд спорных эпизодов, которые вызвали недовольство в стане московского клуба.