Экс-тренер «Спартака» Каррера: не считаю, что в России слабый уровень судейства

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень судейства в России. Напомним, после матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом» (1:1) представители красно-белых раскритиковали арбитров.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба», — приводит слова Карреры Sport24.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником — Валерий Данченко.