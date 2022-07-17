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Источник: Ярослав Ракицкий станет игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Источник: Ярослав Ракицкий станет игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»
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Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в турецком клубе «Адана Демирспор», сообщает Milliyet.

По информации источника, стороны уже согласовали условия личного контракта украинского футболиста. Ракицкий отправится вместе с командой на тренировочный сбор, который начнётся 21 июля в Италии.

Напомним, в составе клуба «Адана Демирспор» выступает нападающий Марио Балотелли.

Последним клубом Ракицкого был «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2022 год. В составе российского клуба он принял участие в 108 матчах, в которых забил семь голов и сделал 11 результативных передач. Ракицкий — воспитанник донецкого «Шахтёра». Он выступал в составе клуба до января 2019 года. За «Шахтёр» защитник провёл 326 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 30 результативных передач.

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