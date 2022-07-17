Кристиан Нобоа: переход в «Зенит»? Всё возможно. Я пока играю за «Сочи»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после победной игры с «Торпедо» (3:1) высказался на тему возможного возвращения в «Зенит».
«У нас Родригао ушёл, Кассьерра ушёл — это большие потери. Разговоры про переход в «Зенит»? Я пока играю за «Сочи». Всё возможно.
Мы выиграли — это главное. Каждые игры как финальные. Чувствуется, что Кассьерра — это большая потеря. Если Вендел завтра уходит из «Зенита», то я прихожу сразу? Не знаю. Я играю сегодня за «Сочи». Не знаю, что будет завтра», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
37-летний Нобоа был игроком команды из Санкт-Петербурга с 2017 по 2019 год. В 22 матчах за клуб Кристиан забил гол и отдал шесть результативных передач. Четвёртый сезон Нобоа выступает за «Сочи».
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