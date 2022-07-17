Кротов посвятил гол «Локомотиву» Козлову и Ярцеву
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов прокомментировал ничью команды с «Локомотивом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард сравнял счёт на 70-й минуте.
Да, у нас было удаление. Выходил с установкой Галактионова, который просил цепляться за мячи, пробовать убежать и забить гол. Это получилось. Увезли важное очко из Москвы, показали характер. Хочу поздравить ребят с этой заслуженной ничьей.
Мой гол? Мы убежали в контратаку, Калинский подсказал, чтобы я уводил игрока, он мне скинул мяч и я забил. У нас было меньше игроков, мы оборонялись всю игру. Это не легко физически. Хотел бы посвятить гол моему другу Александру Козлову и Георгию Ярцеву. Царствие им небесное», — сказал Кротов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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