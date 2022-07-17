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Живоглядов объяснил, почему «Локомотив» не смог победить «Пари НН»

Живоглядов объяснил, почему «Локомотив» не смог победить «Пари НН»
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1. «Локомотив» доминировал, играя в большинстве с середины первого тайма, но удержать победу москвичам не удалось. «Пари НН» за всю встречу нанёс лишь один удар.

«Мы слишком начали увлекаться атакой, когда повели в счёте. У нас пропал баланс. Они легко вышли через центр поля, атаковали. В том году у нас были такие ошибки. Получилось так, что в штрафной нашей их было больше, чем нас. Так не должно быть», — передаёт слова Живоглядова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.

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