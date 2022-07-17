Нидерланды разгромили Швейцарию и вышли в плей-офф женского чемпионата Европы

На женском чемпионате Европы состоялся очередной матч. В матче третьего тура группы C встречались сборные Нидерландов и Швейцарии. Встреча завершилась убедительной победой Нидерландов — 4:1.



На 49-й минуте Ана-Мария Црногорчевич отправила мяч в собственные ворота и вывела оранжевых вперёд. На 53-й минуте Жеральдин Рётелер сравняла счёт. Но в концовке Роме Лейхтер и Виктория Пелова довели матч до победы Нидерландов. Лейхтер оформила дубль.

Сборная Нидерландов набрала семь очков и вышла в плей-офф со второго места в турнирной таблице. В свою очередь, команда Швейцарии стала третьей, набрав одно очко. Столько же очков у Португалии, а с первого места в следующую стадию вышла Швеция (7).

На чемпионате Европы осталось определить ещё двух участниц плей-офф.