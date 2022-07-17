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Нидерланды разгромили Швейцарию и вышли в плей-офф женского чемпионата Европы

Нидерланды разгромили Швейцарию и вышли в плей-офф женского чемпионата Европы
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На женском чемпионате Европы состоялся очередной матч. В матче третьего тура группы C встречались сборные Нидерландов и Швейцарии. Встреча завершилась убедительной победой Нидерландов — 4:1.

На 49-й минуте Ана-Мария Црногорчевич отправила мяч в собственные ворота и вывела оранжевых вперёд. На 53-й минуте Жеральдин Рётелер сравняла счёт. Но в концовке Роме Лейхтер и Виктория Пелова довели матч до победы Нидерландов. Лейхтер оформила дубль.

Сборная Нидерландов набрала семь очков и вышла в плей-офф со второго места в турнирной таблице. В свою очередь, команда Швейцарии стала третьей, набрав одно очко. Столько же очков у Португалии, а с первого места в следующую стадию вышла Швеция (7).

На чемпионате Европы осталось определить ещё двух участниц плей-офф.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 3-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария (ж)
Окончен
1 : 4
Нидерланды (ж)
0:1 Црногорчевич – 49' (автогол)   1:1 Рётелер – 53'   1:2 Лейхтер – 84'   1:3 Пелова – 89'   1:4 Лейхтер – 90+5'
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