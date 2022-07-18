Камоцци: Ребров – спортивный директор «Спартака»? Желаю ему успехов в новой должности

Итальянец Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно информации о назначении Артёма Реброва спортивным директором клуба.



«Ребров может стать спортивным директором «Спартака»? Артем — классный парень, желаю ему успехов в новой должности. И «Спартаку» я желаю достичь всех поставленных целей на сезон. Готов ли помогать команде? Конечно, но это вопрос к клубу», – приводит слова Камоции «РБ Спорт».



Напомним, 13 июля стало известно об уходе с поста спортивного директора красно-белых итальянского специалиста Лука Каттани. Клуб в официальном заявлении подчеркнул, что Каттани выразил готовность консультировать «Спартак» удалённо, а также поблагодарил его и отдельно отметил его вклад в завоевание Кубка России.