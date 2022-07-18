Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре»

Центральный нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о том, останется ли он в «Краснодаре», или воспользуется разрешением ФИФА и приостановит свой контракт с российским клубом.

«Да, конечно, я остаюсь в «Краснодаре», — приводит слова Кордобы РБ Спорт.

Напомним, 29-летний Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. В 16 матчах за клуб он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.



В пером туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» на своём поле сыграл вничью с воронежским «Факелом», игра завершилась со счётом 2:2. Джон Кордоба провёл на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился. В следующем туре РПЛ «Краснодар» привет «Спартак».

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