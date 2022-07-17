Все воскресные матчи РПЛ — в клике от вас!

Соскучились по «Торпедо»? Они возвращаются! Первый тур РПЛ — онлайн

Привет, друзья! Новый, 31-й по счёту, чемпионат России очень бодро стартовал в пятницу-субботу, а сегодня продлится (завершится) целой четвёркой матчей. И каждый по-своему важен и интересен — потому что первый для участников! Откроют программу воскресного игрового дня «Торпедо» с «Сочи». Возвращение автозаводцев в РПЛ пропустить никак нельзя.

Следом переместимся в пределы МКАД, в Черкизово, где «Локо» примет обновлённый и переименованный нижегородский клуб. После «Краснодар» протестирует на соответствие высшему дивизиону «Факел». А «Динамо» — «Ростов» — чем не центральный матч воскресенья? Уследить за всеми событиями уикенда вам поможет наша большая онлайн-трансляция. Оставайтесь на «Чемпе» — и вы не упустите ничего важного!