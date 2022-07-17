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«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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Динамо — Ростов, Торпедо — Сочи, Локомотив — Пари НН, Краснодар — Факел — онлайн-трансляция 1 тура РПЛ, где смотреть

Соскучились по «Торпедо»? Они возвращаются! Первый тур РПЛ — онлайн
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Все воскресные матчи РПЛ — в клике от вас!

Привет, друзья! Новый, 31-й по счёту, чемпионат России очень бодро стартовал в пятницу-субботу, а сегодня продлится (завершится) целой четвёркой матчей. И каждый по-своему важен и интересен — потому что первый для участников! Откроют программу воскресного игрового дня «Торпедо» с «Сочи». Возвращение автозаводцев в РПЛ пропустить никак нельзя.

Следом переместимся в пределы МКАД, в Черкизово, где «Локо» примет обновлённый и переименованный нижегородский клуб. После «Краснодар» протестирует на соответствие высшему дивизиону «Факел». А «Динамо» — «Ростов» — чем не центральный матч воскресенья? Уследить за всеми событиями уикенда вам поможет наша большая онлайн-трансляция. Оставайтесь на «Чемпе» — и вы не упустите ничего важного!

Где смотреть матч «Торпедо» — «Сочи»
Live Олег Лысенко

🗓️ Знаете, когда последний раз торпедовцы играли в Премьер-Лиге? Оооооочень давно! 30 мая 2015 года они победили дома «Мордовию» 2:0 (забивали Рыков и Пугин), но всё равно вылетели из РПЛ, заняв предпоследнее место.

10:15 Олег Лысенко

Тренер «Сочи» Гаранин дебютирует в Премьер-Лиге

🔄 С «Сочи» тоже будем знакомиться практически заново. Команда прилично изменилась за короткое межсезонье. Главные потери — тренер Федотов, защитник Родригао, плеймейкер Попов и бомбардир Кассьерра. У тренера Гаранина сегодня премьера в РПЛ. Самый известный новичок южан — нападающий Сарвели из «Крыльев».

10:05 Олег Лысенко

🆕 Один из самых статусных новичков «Торпедо» — Игорь Смольников. Кстати, «Чемпионат» первым сообщил о его трансфере.

10:03 Олег Лысенко

📋 Самое время познакомиться с актуальным составом «Торпедо». За время отсутствия команды в РПЛ он, естественно, изменился до неузнаваемости.

10:01 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Торпедо» — «Сочи»

📺 В прямом эфире встречу в Химках покажет канал «Матч Премьер». Текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
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