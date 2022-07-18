Пауло Дибалу не устраивает зарплата в € 6 млн в год, которую предлагает ему «Рома»

Аргентинского полузащитника Пауло Дибалу, который на данный момент является свободным агентом, не устраивает предложение римской «Ромы» по контракту, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети.
По информации Ди Марцио, итальянский клуб сделал предложение игроку сборной Аргентины в размере € 6 млн в год плюс бонусы. Но аргентинца это не устраивает, он хочет получать больше. Переговоры продолжаются. Срок соглашения, на который рассчитывает итальянский клуб – три года.
С 2015 года Дибала играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах. Стороны не смогли договориться о продлении контракта, поэтому туринцев Пауло покинул в статусе свободного агента. Сообщалось, что подписать Дибалу могут «Интер», «Наполи», а также несколько клубов Англии.
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