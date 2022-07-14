Хорват Йовичевич возглавил донецкий «Шахтёр»
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Донецкий «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера – им стал хорватский специалист Игор Йовичевич.
48-летний наставник подписал с «горняками» контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не уточняются.
Отмечается, что Йовичевич стал 35-м тренером в истории донецкого «Шахтёра». Ранее команду покинул 43-летний итальянец Роберто Де Дзерби, который возглавил «горняков» в мае 2021 года. Вместе с ним команда одержала победу в Суперкубке Украины.
Напомним, ранее Игор Йовичевич работал в «Днепре-1», львовских «Карпатах», словенском «Целе» и загребском «Динамо». В чемпионате и Кубке Украины как тренер он успел провести 92 матча (37 побед, 18 ничьих, 37 поражений).
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