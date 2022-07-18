Левандовски – о «Барселоне»: надеюсь, мы выиграем все титулы, которые только можно

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями от перехода в испанский клуб.
«Я рад присоединиться к «Барселоне». Последние дни были очень долгими, но теперь это новая глава в моей жизни, новый вызов для меня. Я — тот футболист, который хочет выигрывать. И я говорю не про матчи, а про титулы. Так что я надеюсь, что мы начнём побеждать с первых же игр и сможем прийти к титулам. Я всегда хотел поиграть в Испании за топ-клуб. Надеюсь, мы выиграем все титулы, которые только можно», – приводит слова Левандовского пресс-служба клуба.
33-летний Левандовски ещё не подписал контракт с «Барселоной», но оба клуба уже объявили о достижении договорённости о переходе нападающего. За «Баварию» Роберт выступал с 2014 года (375 матчей, 344 гола и 72 результативные передачи).
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