Бушманов: Федун уделял большое внимание «Спартаку-2». Что-то поменялось весной

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал об отношении владельца «Спартака» Леонида Арнольдовича Федуна ко второй команде красно-белых.

«Естественно, разговаривали на тему «Спартака-2» и молодых игроков. Если команда существовала девять лет, естественно, заинтересованность с его стороны была. Леонид Арнольдович уделял большое внимание «Спартаку-2», создавал все условия для работы команды. Видимо, что-то поменялось уже весной», — сказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Напомним, весной стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».