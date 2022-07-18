Бушманов: «Спартак» Аленичева был готов к шагу наверх, Каррере в этом смысле повезло

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделимся мнение о работе на посту главного «Спартак» Дмитрия Аленичева.

«Аленичев внёс большой вклад в создание той команды. Золотой состав собирался не один год. С приходом Фернандо пазл полностью сложился. Да, Аленичев ставил «Спартаку» комбинационный футбол, в который сам играл и который ему близок. Просто не хватило времени. Но команда была собрана и готова к следующему шагу наверх. Каррере в этом смысле повезло. Главное, что ему удалось — объединить игроков, зажечь.



Каррера ко всем относился одинаково. Кто на тренировках хорошо работает, тот и играет. Если прежде Таски мог два дня потренироваться и выйти на матч, то у Карреры это перестало работать. Болел и не тренировался? Окей, завтра не играешь. До футболистов дошло: для того чтобы играть, надо вкалывать на тренировках. Это самое главное, что Массимо сделал. И тот же Таски, просидев месяц без игры, понял: нужно меняться и впахивать», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.