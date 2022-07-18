Аргентинский нападающий Пауло Дибала прилетел в Португалию, где проходят тренировочные сборы «Ромы», чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с командой. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет контракт до лета 2025 года. Ключевым фактором в вопросе перехода футболиста стал главный тренер «Ромы» португалец Жозе Моуриньо, позвонивший игроку и рассказавший о проекте, который выстраивается клубом. Сейчас все документы находятся на стадии оформления.

Дибала уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

Пауло играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах, с 2015 года.