Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» на правах аренды

Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски может в скором времени перейти в «Фейеноорд», сообщает журналист Томаш Влодарчик на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, стороны ведут интенсивные переговоры. Ожидается, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время. Речь идёт об аренде 23-летнего футболиста на один сезон с возможностью последующего выкупа контракта.



Напомним, ранее сообщалось, что Шиманьски не прибыл в срок в расположение клуба из-за того, что ему дали дополнительные дни отпуска. Польский футболист выступает в составе «Динамо» с лета 2019 года. Действующий контракт полузащитника с российской командой рассчитан до июня 2026 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 31 матче за «Динамо» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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