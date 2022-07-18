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Тренер «Сочи» Гаранин заявил, что ЦСКА произвёл отличное впечатление в матче с «Уралом»

Тренер «Сочи» Гаранин заявил, что ЦСКА произвёл отличное впечатление в матче с «Уралом»
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Тренер футбольного клуба «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал работу вместе с Александром Точилиным, а также качество игры московского ЦСКА в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».

«С Точилиным отлично работается. Я уже говорил, что очень давно знаю его — это порядочный футбольный человек с огромным игровым и тренерским опытом.

Во втором туре встречаемся с ЦСКА, который произвёл отличное впечатление во время игры с «Уралом». Мы готовимся к игре с армейцами», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Встреча ЦСКА и «Урала» завершилась победой красно-синих со счётом 2:0.

Матч армейцев с «Сочи» будет сыгран в субботу, 23 июля, в 15:00 мск.

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