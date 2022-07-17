Полузащитник «Сочи» Цаллагов высказался о работе под руководством Гаранина

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о совместной работе с новым наставником команды Вадимом Гараниным. Он сменил на этом посту Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА.



«Это вы уже оцениваете. Мы работаем, задания выполняем. Что касается изменений в тренировочном процессе, то определённые изменения есть. Приходите к нам на тренировки — увидите. Встреча с Федотовым в следующем туре? Особого ажиотажа нет. Очередной тур, очередная игра. Будем готовиться.



Видел игру ЦСКА. Страшно ли, что столько ударов нанесли? Что значит страшно? Не понимаю. Ну молодцы. После игры посмотрим, сдержим ли напор. Что касается целей на сезон, то выходим на каждую игру и стараемся победить», — передаёт слова Цаллагова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.