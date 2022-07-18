Кормильцев: безнадёжных команд в РПЛ нет. «Торпедо» поборется за место не выше 10-го

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Сергей Кормильцев после матча с «Сочи» (1:3) поделился эмоциями от возвращения клуба в Российскую Премьер-Лигу, а также оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне.



«Конечно, рад, что родной клуб вернулся в элитный дивизион. Но от поражения в первом туре чувства смешанные. В соперниках был вице-чемпион, то есть сразу стало понятно, насколько серьёзный уровень в РПЛ. Думаю, за то время, что осталось до закрытия трансферного окна, «Торпедо» нужно усиливать несколько позиций. Ну и эта игра показала ошибки, над которыми надо работать: хотя пацаны боролись, видно, что желание было. Но «Сочи», на мой взгляд, в этой встрече выложился не на сто процентов. Сейчас, уверен, тренерский штаб сделает грамотные выводы, там собраны опытные люди, так что всё должно быть хорошо.



По первому туру могу сказать, что меня все команды порадовали, все играют в атаку, что называется, безнадёжных нет. Думаю, «Торпедо» будет бороться за нижнюю часть — не за выживание, надеюсь, но за место не выше 10-го. Но для адаптации в первом сезоне в РПЛ это нормально. Сейчас вообще играть можно со всеми, если есть командная игра и тренерская мысль», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Напомним, «Торпедо» стало победителем Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига) по итогам минувшего сезона и пробилось в элитный дивизион. Действующим чемпионом страны является «Зенит».