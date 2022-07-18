Роман Широков рассказал, какая команда удивила его в первом туре РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что был удивлён игрой ЦСКА в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0), а также отметил выступление «Ростова» в матче с «Динамо» (1:1).

«С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо. Также «Ростов» хороший матч провёл.



Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».