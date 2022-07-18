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Нигматуллин назвал фантастическим возможный переход Дзюбы в чемпионат Азербайджана

Нигматуллин назвал фантастическим возможный переход Дзюбы в чемпионат Азербайджана
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о переходе 33-летнего нападающего Артёма Дзюбы в чемпионат Азербайджана.

«Не очень верю в переезд Дзюбы в Азербайджан. Ничего против азербайджанского чемпионата не имею, но слишком уж большая разница в классе. Да и страна экзотическая для Артёма. Мне кажется, найти команду внутри РПЛ было бы легче.

Если цель просто уехать, то можно найти клуб где угодно. Если же ещё хочется получать большую зарплату, то вариантов становится меньше. К тому же могут мешать возраст и падение результативности. Переход в Азербайджан выглядит немного фантастически, даже слишком неожиданным. Было даже менее неожиданно, когда Дзюба оказался на сборе «Рубина», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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