Исландия сыграла вничью с Францией, но не вышла в плей-офф женского Евро

Сегодня, 18 июля, состоялся матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Исландии и Франции. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия).



Встреча закончилась результативной ничьей 1:1. Француженки вышли вперёд уже на первой минуте. Мяч с передачи Клары Матео забила нападающая Мельвин Малар. Исландки сравняли счёт уже в компенсированное время, пенальти реализовала полузащитница Дагни Бриньярсдоттир.



Сборная Франции ещё до начала матча обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. В четвертьфинале Евро она сыграет с национальной командой Нидерландов.



В качестве главного арбитра встречу отработала Яна Адамкова, представляющая Чехию. Ей помогали соотечественница Луци Ратаёва и Мария Сукеникова из Словакии.



В это же время проходил ещё один матч группы D, в котором встречались национальные команды Италии и Бельгии. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгиек.



Таким образом, в плей-офф вышли сборные Франции (семь очков) и Бельгии (четыре очка). У Исландии — два очка, у Италии — одно, они заняли третье и четвёртое место в группе соответственно.



Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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