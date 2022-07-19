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Исландия сыграла вничью с Францией, но не вышла в плей-офф женского Евро

Исландия сыграла вничью с Францией, но не вышла в плей-офф женского Евро
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Сегодня, 18 июля, состоялся матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Исландии и Франции. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия).

Встреча закончилась результативной ничьей 1:1. Француженки вышли вперёд уже на первой минуте. Мяч с передачи Клары Матео забила нападающая Мельвин Малар. Исландки сравняли счёт уже в компенсированное время, пенальти реализовала полузащитница Дагни Бриньярсдоттир.

Сборная Франции ещё до начала матча обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. В четвертьфинале Евро она сыграет с национальной командой Нидерландов.

В качестве главного арбитра встречу отработала Яна Адамкова, представляющая Чехию. Ей помогали соотечественница Луци Ратаёва и Мария Сукеникова из Словакии.

В это же время проходил ещё один матч группы D, в котором встречались национальные команды Италии и Бельгии. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгиек.

Таким образом, в плей-офф вышли сборные Франции (семь очков) и Бельгии (четыре очка). У Исландии — два очка, у Италии — одно, они заняли третье и четвёртое место в группе соответственно.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 3-й тур
18 июля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Исландия (ж)
Окончен
1 : 1
Франция (ж)
0:1 Малар – 1'   1:1 Бриньярсдоттир – 90+12' (пен)
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