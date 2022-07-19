Игуаин — о Левандовском: нужно быть шикарным, чтобы тебя подписали за € 50 млн в 33 года

Бывший нападающий «Реала» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин, ныне выступающий за «Интер Майами», отреагировал на переход форварда Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».



«Простите мне моё невежество, но переход был бесплатный, верно? € 50 млн? Вроде нормально, но когда я перешёл в «Реал» в 2006 году, за такие деньги можно было приобрести просто фантастического футболиста. Но сейчас с инфляцией, приходом арабов… это другое. Однако и в наше время нужно быть шикарным игроком, чтобы тебя подписали за такие деньги в 33 года.



Роберт выиграл Лигу чемпионов два года назад, у него отличный уровень. Он один из лучших нападающих мира за последние 10 лет. В футболе нет возраста, посмотрите на Бензема. Он забил 15 голов в Лиге чемпионов. Роберт — зверь. Думаю, «Барселона» совершила отличный трансфер. Он идеально подойдёт клубу», — приводит слова Игуаина Catalunya Ràdio.