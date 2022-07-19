Игуаин — о Левандовском: нужно быть шикарным, чтобы тебя подписали за € 50 млн в 33 года

Бывший нападающий «Реала» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин, ныне выступающий за «Интер Майами», отреагировал на переход форварда Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».
«Простите мне моё невежество, но переход был бесплатный, верно? € 50 млн? Вроде нормально, но когда я перешёл в «Реал» в 2006 году, за такие деньги можно было приобрести просто фантастического футболиста. Но сейчас с инфляцией, приходом арабов… это другое. Однако и в наше время нужно быть шикарным игроком, чтобы тебя подписали за такие деньги в 33 года.
Роберт выиграл Лигу чемпионов два года назад, у него отличный уровень. Он один из лучших нападающих мира за последние 10 лет. В футболе нет возраста, посмотрите на Бензема. Он забил 15 голов в Лиге чемпионов. Роберт — зверь. Думаю, «Барселона» совершила отличный трансфер. Он идеально подойдёт клубу», — приводит слова Игуаина Catalunya Ràdio.
- 19 июля 2022
-
02:15
-
02:00
-
01:22
-
01:03
-
00:52
-
00:24
-
00:15
-
00:06
-
00:04
-
00:02
- 18 июля 2022
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:33
-
22:21
-
22:16
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:11
-
21:05